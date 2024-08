Meteo BARI, previsioni da Lunedì 05 a Mercoledì 07 Agosto

Meteo Bari prossimi giorni 5 Agosto, 6 Agosto, 7 Agosto: giornate stabili con temperature in aumento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano condizioni stabili con temperature in aumento. Lunedì, il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso con un leggero aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni rimarranno stabili anche nei giorni successivi, senza precipitazioni in vista. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Meteo per Lunedì, 5 Agosto 2024

Lunedì a Bari prevarrà un cielo poco nuvoloso durante le prime ore del giorno, con un lieve aumento della copertura nuvolosa verso le 6:00 del mattino. Nel corso della giornata, cielo parzialmente coperto con nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno costanti, con un’umidità che oscillerà tra il 50% e il 77%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media di 16 km/h nelle prime ore del mattino, per poi dirigersi a nord-nordovest con velocità in diminuzione nel corso della giornata.

Meteo per Martedì, 6 Agosto 2024

Martedì a Bari il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata, senza la presenza di nuvole significative. Le temperature si manterranno nella media, con un’umidità che oscillerà tra il 53% e il 65%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con una velocità media di 15 km/h. Nel corso della giornata, il vento tenderà a diminuire di intensità, mantenendo comunque condizioni stabili.

Meteo per Mercoledì, 7 Agosto 2024

Mercoledì a Bari il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso durante le prime ore del mattino, con tendenza a schiarirsi nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con un’umidità che oscillerà tra il 37% e il 61%. Il vento soffierà prevalentemente da nord con una velocità media di 11 km/h, senza variazioni significative nel corso della giornata.

Complessivamente, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano condizioni stabili, con un graduale aumento delle temperature e un vento moderato da nord. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteo, ma al momento non sono previste precipitazioni significative.