Crolla seracco sul Monte Bianco nella notte: 1 morto e 4 feriti

Tragedia sulle Alpi nella notte in seguito al crollo di un seracco che ha colpito il versante francese del Monte Bianco, precisamente sotto il Mont Blanc du Tacul, la cui vetta si erge a 4.248 metri di altitudine. L’incidente è avvenuto intorno alle 3, causando un grave bilancio: una vittima e quattro feriti, uno dei quali dichiarato in condizioni critiche. La prefettura dell’Alta Savoia ha comunicato che le persone coinvolte nell’incidente sono in totale una quindicina.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Secondo le prime informazioni raccolte, il distacco del seracco, una formazione di ghiaccio, sembra avere un’origine naturale. Al momento del crollo, diverse cordate di alpinisti si trovavano nelle vicinanze, e una quindicina di loro sono stati coinvolti in pieno.

Gli alpinisti coinvolti sono stati prontamente assistiti dai servizi di emergenza. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Sallanches e Annecy. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti elicotteri della gendarmeria nazionale e della protezione civile francese, nonché due squadre cinofile, i vigili del fuoco e il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix, oltre al personale sanitario.

La situazione resta critica e le operazioni di soccorso sono difficili a causa delle condizioni ambientali e del terreno impervio. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a lavorare per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.