Meteo Cagliari, previsioni da Martedì 06 a Giovedì 08 Agosto

Previsioni Meteo Cagliari prossimi giorni 6 Agosto, 7 Agosto, 8 Agosto:

Martedì, 6 Agosto: Il tempo si preannuncia stabile per l’intera giornata con cielo sereno e temperature in aumento. La mattina sarà caratterizzata da temperature gradevoli, attorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nordovest. Nel pomeriggio le temperature raggiungeranno i 33°C, con venti deboli provenienti da sud-sudest. La serata si presenterà ancora piacevole, con temperature attorno ai 29°C e venti leggeri da direzione variabile.

Le condizioni di umidità si manterranno costanti intorno al 50-55%, garantendo un clima asciutto e piacevole. Il vento sarà moderato nella prima parte della giornata, con punte massime di 16 km/h, mentre tenderà a calmarsi nel corso del pomeriggio e della sera.

Mercoledì, 7 Agosto: Ancora sereno per l’intera giornata con temperature in ulteriore aumento. Il mattino si aprirà con temperature intorno ai 25°C, seguite da un graduale aumento fino a toccare i 34°C nel primo pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti da sud-sudest con punte massime di 24 km/h, garantendo un clima ventilato ma non eccessivamente mosso.

L’umidità si manterrà al di sotto del 50%, rendendo l’aria asciutta e piacevole. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 27°C, con venti leggeri da nord-nordovest.

Giovedì, 8 Agosto: La giornata si prospetta nuovamente soleggiata e calda, con temperature massime che raggiungeranno i 39°C durante il primo pomeriggio. Il vento, proveniente da nord-nordovest, sarà moderato con punte massime di 26 km/h, garantendo una leggera brezza che attenuerà l’effetto del caldo.

L’umidità si manterrà costantemente bassa, intorno al 20-25%, assicurando un clima secco e caldo. Anche la sera sarà caratterizzata da temperature intorno ai 28-30°C, con venti leggeri e cielo sereno.

In conclusione, la città di Cagliari potrà godere di giornate assolate e calde, con temperature in netto aumento nei prossimi giorni. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, mantenendo un adeguato livello di idratazione e protezione solare.