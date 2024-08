Meteo Campobasso, previsioni da Martedì 06 a Giovedì 08 Agosto

Meteo CampoBasso prossimi giorni 06 Agosto, 07 Agosto, 08 Agosto: previsioni dettagliate

Iniziamo analizzando le previsioni meteo per CampoBasso nei prossimi giorni. Martedì 6 Agosto vedremo una giornata che si presenterà inizialmente con cielo sereno con temperature che oscilleranno intorno ai 20-21°C nelle prime ore del giorno. Tuttavia, nel pomeriggio ci aspettiamo un peggioramento con l’arrivo di nubi e piogge deboli, con temperature intorno ai 29-31°C. La giornata si concluderà con copertura nuvolosa e temperature intorno ai 25-27°C. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile tra 3 e 10 km/h.

Mercoledì 7 Agosto prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e temperature attorno ai 23-24°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, assisteremo a un’incremento della copertura nuvolosa e ci attendiamo piogge deboli, con temperature intorno ai 28-31°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà nuovamente e le temperature si manterranno attorno ai 25-27°C. Il vento soffierà da diverse direzioni, con intensità variabile tra 0 e 5 km/h.

Giovedì 8 Agosto vedrà un inizio di giornata con cielo sereno e temperature di 22-23°C. Durante la giornata, ci aspettiamo un aumento della copertura nuvolosa e piogge deboli, con temperature intorno ai 26-32°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà nuovamente e le temperature si manterranno attorno ai 23-25°C. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con intensità variabile tra 2 e 17 km/h.

In sintesi, la previsione meteo per CampoBasso nei prossimi giorni indica una variazione delle condizioni atmosferiche, con giornate caratterizzate da alternanza di cielo sereno, nuvolosità e precipitazioni deboli. Le temperature si manterranno in generale elevate, con valori massimi attorno ai 32°C e minimi intorno ai 20°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con qualche rinforzo nelle giornate piovose.