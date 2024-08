Meteo Milano, previsioni da Martedì 06 a Giovedì 08 Agosto

Meteo Milano prossimi giorni 06 Agosto, 07 Agosto, 08 Agosto: variazioni climatiche in arrivo con temporali e nebbia.

Le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni mostrano cambiamenti significativi nelle condizioni climatiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Martedì, 06 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno, ma nel corso della mattinata si verificheranno nubi sparse, con un aumento della temperatura che raggiungerà i 33.1°C alle ore 15:00. Nel pomeriggio è previsto un passaggio nuvoloso con una leggera caduta delle temperature. Verso sera, il cielo si schiarirà nuovamente, con una minima di 25.9°C e la possibilità di precipitazioni alle 23:00. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità compresa tra 9 e 11 km/h.

Mercoledì, 07 Agosto 2024

La giornata sarà caratterizzata da un inizio con nubi sparse e temperature intorno ai 25.3°C alle ore 00:00. Successivamente, ci attendiamo un aumento dell’instabilità atmosferica con piogge previste alle 22:00. Durante la giornata, il cielo sarà spesso coperto, con temperature che raggiungeranno i 30.6°C alle ore 13:00 e una leggera diminuzione nel corso del pomeriggio. Il vento sarà moderato con direzione variabile, principalmente proveniente da sud-sudest.

Giovedì, 08 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno, ma si verificherà un’insidia particolare: la presenza di nebbia durante la notte e le prime ore del mattino. Successivamente, il cielo si farà coperto con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 32°C alle ore 15:00. Nel corso della giornata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con una leggera diminuzione delle temperature. Il vento soffierà da sud-est con intensità variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano un’instabilità atmosferica in arrivo, con precipitazioni e nebbia. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e adattare di conseguenza le attività pianificate.