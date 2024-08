Meteo Parma, previsioni da Martedì 06 a Giovedì 08 Agosto

Meteo Parma prossimi giorni 6 Agosto, 7 Agosto, 8 Agosto: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un mix di condizioni atmosferiche, con sereno, nubi sparse, e possibili precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 6 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature attorno ai 23-27°C. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con lievi variazioni nelle temperature, che raggiungeranno i 33°C nelle ore centrali. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con nubi sparse e coperto, mentre le temperature si manterranno intorno ai 33-34°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste nubi sparse e un calo delle temperature fino a 25-27°C. Il vento soffierà prevalentemente da est con velocità variabili tra 1 e 10 km/h.

Mercoledì, 7 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature comprese tra 22 e 25°C. Durante la mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con leggere variazioni nelle temperature, che si assesteranno intorno ai 30°C. Nel primo pomeriggio, sono previste nubi sparse e coperto con temperature che raggiungeranno i 32°C. Nel tardo pomeriggio è prevista pioggia, con temperature intorno ai 29°C. In serata, il cielo si manterrà coperto con possibilità di pioggia e temperature tra i 22 e i 25°C. Il vento soffierà principalmente da direzione variabile, con velocità tra 1 e 14 km/h.

Giovedì, 8 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 22°C. Durante la mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con lievi variazioni nelle temperature, che raggiungeranno i 28°C. Nel primo pomeriggio è previsto cielo coperto con temperature intorno ai 31-32°C. Nel tardo pomeriggio e serata sono previste nubi sparse e cielo sereno, con temperature comprese tra i 25 e i 30°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord con velocità variabili tra 1 e 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano una varietà di condizioni atmosferiche, con giornate inizialmente soleggiate seguite da possibili precipitazioni e nuvolosità. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.