Meteo Roma, previsioni da Martedì 06 a Giovedì 08 Agosto

Previsioni Meteo Roma

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma sono piuttosto stabili, con temperature elevate e cielo sereno. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 6 Agosto 2024

La giornata di martedì si preannuncia soleggiata e calda. Le temperature saranno in costante aumento, con valori massimi intorno ai 36°C. Non sono previste precipitazioni e il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata. Il vento soffierà debolmente da ovest-sudovest con velocità variabili tra i 10 e i 20 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%.

Mercoledì, 7 Agosto 2024

Anche mercoledì si prospetta una giornata all’insegna del sereno e delle alte temperature. Le minime notturne si attesteranno intorno ai 26°C, mentre durante il pomeriggio si potranno raggiungere i 35-36°C. Il vento sarà sempre debole e proverrà da ovest-sudovest. Verso sera, tuttavia, è prevista un’accentuazione della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. L’umidità si manterrà stabile intorno al 40-50%.

Giovedì, 8 Agosto 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa nel corso della giornata. Le temperature massime saranno simili a quelle dei giorni precedenti, con valori che potranno toccare i 35-36°C. Il vento sarà debole o moderato, proveniente sempre da ovest-sudovest. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%. Non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma indicano una situazione di stabilità atmosferica con temperature elevate e un cielo per lo più sereno nei prossimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le misure necessarie per proteggersi dal caldo.