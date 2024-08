Meteo Trieste, previsioni da Martedì 06 a Giovedì 08 Agosto

Meteo Trieste prossimi giorni 6 Agosto, 7 Agosto, 8 Agosto:

Le previsioni meteo per Trieste indicano un clima variabile nei prossimi giorni, con una combinazione di sole, nuvole e copertura nuvolosa. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Martedì, 6 Agosto 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e umidità intorno al 54%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in aumento e vento proveniente da est-nordest con velocità tra i 16 e i 22 km/h. Nel primo pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una lieve diminuzione delle temperature e vento che si sposterà a ovest-nordovest. Durante il tardo pomeriggio e la sera, sono previste nuvole sparse e cielo coperto con una diminuzione ulteriore delle temperature e vento che ruoterà a sud-sudovest. L’umidità aumenterà fino al 62% con un vento leggero proveniente da est-nordest. La giornata si concluderà con un cielo poco nuvoloso e una temperatura di circa 25.3°C.

Mercoledì, 7 Agosto 2024:

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso e umidità intorno al 53%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con un leggero aumento delle temperature e venti provenienti da est-nordest con velocità variabili. Nel primo pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con una diminuzione delle temperature e vento che ruoterà a ovest. Durante il tardo pomeriggio e la sera, sono previste nuvole sparse e cielo coperto con un aumento dell’umidità e venti variabili. La giornata si concluderà con un cielo coperto e una temperatura di circa 24.4°C.

Giovedì, 8 Agosto 2024:

La giornata inizierà con un cielo coperto e umidità intorno all’84%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con un aumento delle temperature e vento proveniente da est con velocità variabili. Nel corso della giornata, sono previste nuvole sparse e cielo poco nuvoloso con un vento che ruoterà a ovest-sudovest. Durante il tardo pomeriggio e la sera, il cielo si presenterà coperto con un aumento dell’umidità e vento proveniente da est. La giornata si concluderà con un cielo coperto e una temperatura di circa 24.9°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con una combinazione di sole, nuvole e copertura nuvolosa. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.