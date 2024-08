Meteo Verona, previsioni da Martedì 06 a Giovedì 08 Agosto

Martedì, 6 Agosto 2024

Il tempo a Verona martedì sarà generalmente stabile e soleggiato. La mattina avremo cieli poco nuvolosi con temperature che si aggireranno intorno ai 30 gradi. Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, con un aumento delle nuvole e una temperatura massima di 33 gradi. In serata la situazione migliorerà, con cieli sereni e temperature intorno ai 26 gradi. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 38% e il 45%. Il vento soffierà da est-sud-est con velocità tra i 9 e i 12 km/h.

Mercoledì, 7 Agosto 2024

Mercoledì il cielo a Verona sarà prevalentemente coperto. Al mattino avremo nubi sparse e temperature intorno ai 25 gradi. Nel corso della giornata le condizioni meteorologiche peggioreranno, con un aumento delle nuvole e possibili precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno sui 34 gradi, con un’umidità che oscillerà tra il 37% e il 75%. Il vento sarà variabile, con direzione prevalente da sud-sud-est, e velocità tra i 6 e i 9 km/h. In serata le condizioni meteorologiche si stabilizzeranno, con una diminuzione delle nubi e una temperatura intorno ai 23 gradi.

Giovedì, 8 Agosto 2024

Giovedì a Verona si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con temperature massime che raggiungeranno i 33 gradi. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 39% e il 66%. Il vento soffierà da sud con una velocità tra i 3 e i 6 km/h. In serata il cielo si coprirà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno piacevoli, intorno ai 25 gradi.

Queste previsioni meteo ci mostrano un inizio settimana all’insegna del caldo, con temperature elevate e un’umidità moderata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e vestirsi adeguatamente per affrontare le varie condizioni meteorologiche che si presenteranno durante la giornata. Ricordate di idratarvi adeguatamente e di proteggervi dai raggi solari, soprattutto nelle ore più calde. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.