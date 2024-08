Previsioni meteo: inizio settimana con alta pressione ma anche qualche temporale

Nel corso di questo fine settimana, l’anticiclone subtropicale ha subito una lieve attenuazione, portando con sé una serie di temporali di forte intensità che hanno interessato soprattutto il centro-sud dell’Italia. Questo cambiamento ha comportato anche un calo, seppur modesto, delle temperature.

Con l’inizio della nuova settimana però l’anticiclone tornerà a rinforzarsi, con caldo e sole protagonisti, anche se qualche temporale di calore potrà comunque manifestarsi.

Lunedì 5 agosto sarà una giornata caratterizzata da una prevalente stabilità atmosferica su gran parte della penisola. Le condizioni meteorologiche saranno generalmente favorevoli, con cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, non mancheranno dei fenomeni di instabilità locale, manifestandosi sotto forma di rovesci e temporali pomeridiani sui rilievi del nord-est e dell’Appennino centro-meridionale, in particolare Lazio, Campania e Calabria. Il caldo si farà sentire, con temperature che raggiungeranno i 34-36 gradi in alcune aree, rendendo l’aria particolarmente afosa lungo le coste e nella Pianura Padana.

Martedì 6 agosto, l’anticiclone continuerà a dominare su tutto il Paese, mantenendo condizioni di bel tempo prevalente. Tuttavia, come nel giorno precedente, non si escludono sviluppi di temporali di calore nel pomeriggio, specialmente sui rilievi del nord-est, specie sulle Dolomiti, e sugli Appennini tra Lazio, Abruzzo, Campania e Lucania. Le temperature rimarranno stabili senza variazioni significative rispetto al giorno precedente.

Mercoledì 7 agosto, la situazione meteorologica sarà molto simile a quella dei giorni precedenti. La giornata sarà caratterizzata da una generale stabilità, con sole prevalente su gran parte del territorio. Tuttavia, i temporali pomeridiani potranno interessare nuovamente i rilievi alpini, in particolare nel nord-est, e alcune aree dei rilievi appenninici del centro-sud. Si tratterà di fenomeni solitamente di breve durata e abbastanza localizzati, ma che potranno risultare comunque di forte intensità. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, contribuendo a mantenere un caldo abbastanza intenso in gran parte del Paese.

In sintesi, la nuova settimana inizierà con una ripresa dell’anticiclone subtropicale, che garantirà giornate di bel tempo con temperature elevate. Tuttavia, l’instabilità pomeridiana su alcuni rilievi ricorda che il clima estivo può ancora riservare sorprese, soprattutto in montagna.