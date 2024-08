Caldo e afa in intensificazione: giovedì 8 agosto torna il bollino rosso in due città

Nei prossimi giorni è attesa una intensificazione del caldo in diverse regioni italiane. A partire da metà settimana, in particolare, le temperature tenderanno a salire, accompagnate da un aumento dell’afa. Il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino per ondata di calore, segnalando un peggioramento della situazione meteorologica e avvisando la popolazione sui rischi associati.

Il bollettino del Ministero della Salute

Per la giornata di domani, 7 Agosto, il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute prevede un bollino arancione in cinque città: Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia e Roma.

Altre città vedranno il bollino giallo. Tra queste ci sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste e Viterbo.

La situazione è destinata a peggiorare giovedì 8 agosto, quando due città saranno contrassegnate dal bollino rosso: Roma e Perugia. Inoltre, sei città vedranno il bollino arancione: Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina e Rieti.

Legenda e dettagli sui livelli di rischio

Ecco una legenda dei vari livelli di rischio, con i relativi colori:

Bollino Verde : Nessun rischio, condizioni meteo non pericolose per la salute.

: Nessun rischio, condizioni meteo non pericolose per la salute. Bollino Giallo : Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

: Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore Bollino Arancione : Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

: Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili Bollino Rosso: Rischio molto elevato, condizioni di emergenza con rischio per la salute esteso a tutta la popolazione.

Raccomandazioni generali

Con l’aumento delle temperature e il rischio associato alle ondate di calore, è fondamentale seguire alcune semplici ma efficaci precauzioni:

Idratazione : Bere abbondante acqua e evitare bevande alcoliche o zuccherate.

: Bere abbondante acqua e evitare bevande alcoliche o zuccherate. Evitare l’Esposizione al Sole : Limitare le attività all’aperto durante le ore più calde della giornata.

: Limitare le attività all’aperto durante le ore più calde della giornata. Rinfrescarsi : Utilizzare ventilatori, aria condizionata, o bagnarsi frequentemente con acqua fresca.

: Utilizzare ventilatori, aria condizionata, o bagnarsi frequentemente con acqua fresca. Abbigliamento Leggero: Indossare indumenti leggeri e traspiranti per favorire la dispersione del calore.

Rimanere informati e preparati aiuterà a minimizzare i rischi associati al caldo intenso. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile monitorare il bollettino del Ministero della Salute e seguire le indicazioni delle autorità locali.