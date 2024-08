Meteo Bari, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Previsioni Meteo Bari Prossimi Giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche, con cieli generalmente sereni e temperature in linea con la media stagionale. Tuttavia, è previsto un leggero aumento delle nuvole nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì, seguito da un ritorno al sereno nelle ore serali. Le temperature massime si manterranno attorno ai 32°C, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 26-27°C. Il vento sarà generalmente debole, con velocità che si manterranno tra i 5 e i 15 km/h, provenienti per lo più da direzione nord-ovest.

Meteo per Mercoledì, 07 Agosto 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 27-28°C. Successivamente, il sereno prevarrà per gran parte della giornata, con un leggero aumento delle nuvole verso le ore pomeridiane. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32°C, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 29°C. Il vento soffierà debolmente, con una direzione variabile tra ovest e nord-ovest e una velocità compresa tra i 5 e i 14 km/h. L’umidità relativa si manterrà attorno al 50-60% durante la giornata.

Meteo per Giovedì, 08 Agosto 2024

Giovedì si prevede un’ulteriore stabilizzazione del tempo, con cieli prevalentemente sereni per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 31-32°C, mentre le minime notturne si manterranno attorno ai 27-28°C. Il vento sarà leggero, con una direzione variabile tra ovest e nord-ovest e una velocità compresa tra i 4 e i 13 km/h. L’umidità relativa si manterrà attorno al 50-70% durante la giornata.

Meteo per Venerdì, 09 Agosto 2024

Venerdì le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative rispetto ai giorni precedenti, con un cielo prevalentemente sereno e temperature massime intorno ai 31-32°C e minime notturne di 26-27°C. Il vento soffierà debolmente, con una direzione prevalente da ovest e una velocità compresa tra i 5 e i 15 km/h. L’umidità relativa si manterrà attorno al 60-70% durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano un clima stabile e caldo, ideale per godersi le attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, mantenendo adeguata idratazione e protezione solare.