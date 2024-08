Meteo Brescia, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Meteo Brescia prossimi giorni 07 Agosto, 08 Agosto, 09 Agosto: piogge intense seguite da miglioramenti

Le previsioni meteo per Brescia indicano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Mercoledì 07 Agosto, si prevedono piogge intense seguite da una graduale diminuzione delle precipitazioni, mentre Giovedì 08 Agosto e Venerdì 09 Agosto mostreranno un miglioramento con temperature stabili e cieli parzialmente nuvolosi.

Meteo per Mercoledì, 07 Agosto, 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da piogge intense durante le prime ore del mattino, con temperature intorno ai 24-25°C. Nel corso della giornata, le piogge diminuiranno progressivamente e le temperature saliranno fino a toccare i 33°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra i 3 e gli 11 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 80%, fino al tardo pomeriggio.

Meteo per Giovedì, 08 Agosto, 2024

Giovedì sarà caratterizzato da una diminuzione significativa delle precipitazioni, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature comprese tra i 22 e i 30°C. Il vento sarà prevalentemente da est e sud-est con una velocità intorno ai 4-8 km/h. L’umidità si manterrà moderata, intorno al 70% durante la giornata.

Meteo per Venerdì, 09 Agosto, 2024

Venerdì le condizioni meteorologiche tenderanno ulteriormente a migliorare, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che oscilleranno tra i 23 e i 31°C. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra i 2 e i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60-70% durante la giornata.

In generale, le previsioni meteo per Brescia indicano piogge intense per Mercoledì, seguite da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche per Giovedì e Venerdì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.