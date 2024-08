Meteo CAGLIARI, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Previsioni Meteo Cagliari prossimi giorni 7 Agosto, 8 Agosto, 9 Agosto: Sereno e caldo in arrivo

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cagliari indicano condizioni stabili e soleggiate. Mercoledì, giovedì e venerdì saranno caratterizzati da tempo sereno con temperature elevate e venti leggeri. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo Mercoledì, 7 Agosto 2024

La giornata di mercoledì inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 24°C. Nel corso della mattinata, il termometro salirà fino a toccare i 33°C nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media tra i 9 e i 15 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 30%, garantendo quindi condizioni di asciutto e caldo.

Nel pomeriggio le temperature si manterranno intorno ai 31-32°C, mentre in serata si avrà un graduale calo con valori intorno ai 27-28°C. Il vento sarà debole con direzione est-sudest. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 40%, garantendo condizioni di bel tempo e bassa probabilità di precipitazioni.

Meteo Giovedì, 8 Agosto 2024

Giovedì sarà caratterizzato da condizioni simili a quelle della giornata precedente. La mattina inizierà con temperature intorno ai 25-26°C e venti leggeri provenienti da nord-ovest. Nel corso della giornata le temperature saliranno fino a toccare i 36-37°C, con venti sempre leggeri che ruoteranno da nord a nord-ovest.

Anche giovedì, l’umidità si attesterà intorno al 30-40%, garantendo un clima secco e soleggiato. Nel tardo pomeriggio e in serata le temperature si manterranno elevate, intorno ai 29-30°C, assicurando una piacevole serata estiva.

Meteo Venerdì, 9 Agosto 2024

Venerdì sarà caratterizzato da un ulteriore rialzo delle temperature. La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 28-29°C. Durante le ore centrali del giorno, il termometro supererà i 36°C, con venti deboli che soffieranno da nord-ovest.

Nel corso del pomeriggio le temperature si manterranno elevate, intorno ai 38-39°C, garantendo un clima afoso e molto caldo. L’umidità si manterrà intorno al 20%, garantendo condizioni di bel tempo e assenza di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Si consiglia di adottare le adeguate precauzioni per proteggersi dal caldo e dall’esposizione prolungata al sole.