Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Previsioni Meteo per Catania nei prossimi giorni:

Le previsioni meteo per Catania per i prossimi giorni indicano un andamento variabile delle condizioni atmosferiche con qualche precipitazione prevista. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 07 Agosto 2024:

Durante la mattina il cielo sarà sereno con una temperatura che raggiungerà i 31.4°C intorno alle ore 09:00. Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 30.7°C alle 15:00. Nel tardo pomeriggio e sera è previsto un cielo coperto con temperature intorno ai 29.9°C. Il vento soffierà da est con una velocità variabile tra i 6 e 15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50% durante il giorno.

Meteo per Giovedì, 08 Agosto 2024:

La giornata di giovedì si preannuncia prevalentemente soleggiata, con temperature che raggiungeranno i 32.8°C intorno alle ore 11:00. Nel pomeriggio il cielo si coprirà progressivamente, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 31.6°C alle 15:00. Verso sera il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 29.9°C. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità variabile tra i 6 e 16 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70% nel tardo pomeriggio.

Meteo per Venerdì, 09 Agosto 2024:

La giornata di venerdì si preannuncia stabile, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con un picco di 32.6°C intorno alle ore 12:00. Nel tardo pomeriggio il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 30.5°C. Il vento soffierà da est con una velocità variabile tra i 8 e 16 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50% durante il giorno.

Con queste previsioni, è consigliabile attrezzarsi di conseguenza per affrontare le temperature elevate e la possibilità di precipitazioni, garantendo così una settimana confortevole nonostante le variazioni del tempo.