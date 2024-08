Meteo Catanzaro, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Previsioni Meteo per Catanzaro

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano un periodo caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e stabili, con alcune variazioni nelle condizioni meteorologiche da giovedì in poi. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì 7 Agosto 2024

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 34.6°C intorno alle 10:00. Tuttavia, verso mezzogiorno sono previste condizioni di copertura nuvolosa seguite da piogge deboli intorno alle 14:00. Nel tardo pomeriggio e la sera il cielo si schiarirà nuovamente. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra i 20 e i 27 km/h. L’umidità oscillerà tra il 37% e il 84%, mentre le temperature massime si attesteranno intorno ai 34.6°C.

Meteo per Giovedì 8 Agosto 2024

Anche per giovedì è prevista un’ampia prevalenza di cielo sereno con temperature massime che si attesteranno intorno ai 34.4°C intorno alle ore 11:00. Verso mezzogiorno, tuttavia, sono previste nuvole che daranno luogo a condizioni di copertura nuvolosa e piogge deboli. Nel pomeriggio e verso sera il cielo si schiarirà nuovamente. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra i 2 e i 29 km/h. L’umidità si manterrà tra il 45% e l’86%, mentre le temperature massime si attesteranno intorno ai 34.4°C.

Meteo per Venerdì 9 Agosto 2024

Venerdì sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili con cielo prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 30.5°C verso mezzogiorno, garantendo un clima caldo e assolato. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità compresa tra i 1 e i 12 km/h. L’umidità si manterrà stabile tra il 50% e l’88%, mentre le temperature massime si attesteranno intorno ai 30.5°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni prevedono un iniziale periodo di serenità seguito da cambiamenti nelle condizioni meteorologiche caratterizzati da piogge deboli. Tuttavia, il clima si manterrà generalmente caldo e stabile, garantendo giornate adatte per svolgere varie attività all’aperto.