Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Previsioni Meteo Messina prossimi giorni 7 Agosto, 8 Agosto, 9 Agosto:

Mercoledì sarà una giornata all’insegna del sereno, con temperature che si manterranno costanti attorno ai 27-31°C. L’umidità si aggirerà tra il 63% e l’85%, mentre il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 10-20 km/h. Non sono previste precipitazioni nella zona.

Giovedì il tempo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa, una leggera diminuzione delle temperature con valori compresi tra i 27-31°C. L’umidità sarà tra il 65% e l’83%, mentre il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 12-20 km/h. Non ci saranno precipitazioni.

Venerdì il tempo rimarrà stabile con cielo sereno, temperature comprese tra i 27-31°C, e umidità tra il 60% e l’83%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 12-18 km/h. Non sono previste precipitazioni nella zona.

In conclusione, per i prossimi tre giorni a Messina si prevede un clima stabile con temperature estive e cielo sereno, ideale per godersi momenti all’aperto e al mare. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente a causa delle temperature elevate.