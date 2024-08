Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Meteo Milano prossimi giorni 7 Agosto, 8 Agosto, 9 Agosto: piogge e nubi sparse in arrivo

Il meteo dei prossimi giorni a Milano presenta variazioni significative, con piogge e nubi sparse che andranno a caratterizzare le giornate. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascun giorno.

Meteo Mercoledì, 7 Agosto 2024

Mercoledì a Milano si prevede una giornata caratterizzata da piogge e cieli coperti. Le precipitazioni inizieranno già dalle prime ore del mattino, con un’umidità che si manterrà intorno al 80%. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno leggermente, ma nel pomeriggio sono previste nuove piogge, accompagnate da un aumento della velocità del vento che potrebbe raggiungere i 14 km/h. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 32°C.

Meteo Giovedì, 8 Agosto 2024

Giovedì il tempo a Milano sarà caratterizzato da nubi sparse e schiarite. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso della mattinata il cielo si schiarirà gradualmente. Nel pomeriggio le nuvole torneranno a comparire, ma senza precipitazioni rilevanti. Le temperature si manterranno su valori compresi tra i 20°C e i 31°C, con un’umidità che oscillerà tra il 48% e l’88%.

Meteo Venerdì, 9 Agosto 2024

Venerdì è prevista a Milano una giornata con cieli in prevalenza nuvolosi e alcuni momenti di copertura parziale. Le precipitazioni non sono attese, ma il cielo sarà comunque spesso velato da nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili tra i 22°C e i 32°C, con un’umidità che oscillerà tra il 44% e il 78%. Il vento sarà leggero, con velocità intorno ai 5 km/h e provenienza variabile tra nord-est e sud.

In conclusione, il meteo dei prossimi giorni a Milano sarà caratterizzato da una variazione delle condizioni atmosferiche, con piogge e nubi sparse che si alterneranno a momenti di schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni in continuo aggiornamento per programmare al meglio le attività all’aperto.