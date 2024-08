Meteo Modena, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Previsioni Meteo per Modena nei Prossimi Giorni:

Le previsioni meteo per Modena indicano variazioni significative nelle condizioni climatiche nei prossimi giorni, con una combinazione di sereno, nuvolosità, e precipitazioni.

Meteo per Mercoledì, 07 Agosto 2024:

Mercoledì sarà caratterizzato da un inizio sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 25°C e un’umidità del 69%. Durante la mattinata, la nuvolosità aumenterà gradualmente e si prevedono precipitazioni nel pomeriggio, con temperature massime che raggiungeranno i 35°C. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità variabile tra i 5 e i 9 km/h.

Meteo per Giovedì, 08 Agosto 2024:

Giovedì inizierà con nubi sparse e umidità elevata, con temperature che oscilleranno intorno ai 25°C. Nel corso della giornata, la nuvolosità aumenterà e si prevede un leggero calo delle temperature massime rispetto al giorno precedente. Durante la sera, il cielo si schiarirà portando sereno e una diminuzione dell’umidità. Il vento sarà prevalentemente da nord-nord-ovest con una velocità tra i 3 e i 5 km/h.

Meteo per Venerdì, 09 Agosto 2024:

Venerdì si prospetta una giornata stabile, con cielo sereno e temperature in aumento, con massime che raggiungeranno i 33°C. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Il vento sarà leggero, proveniente da nord-est con una velocità che varierà tra 1 e 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Modena indicano una variazione delle condizioni climatiche nei prossimi giorni, con un mix di sereno, nuvolosità e precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni specifiche per ogni giornata al fine di pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle condizioni meteorologiche. Restate aggiornati sulle previsioni tramite fonti affidabili per un’informazione sempre accurata.