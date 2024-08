Meteo Napoli, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Meteo Napoli prossimi giorni 7 Agosto, 8 Agosto, 9 Agosto:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli presentano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo Mercoledì, 7 Agosto 2024:

Durante la mattina il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con un leggero aumento della copertura nuvolosa verso le 10:00, quando è prevista pioggia debole. Le temperature si manterranno intorno ai 32°C, mentre l’umidità sarà moderata, attestandosi intorno al 60%.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà, dando spazio a schiarite e cielo poco nuvoloso. Le temperature massime raggiungeranno i 33-34°C, con una diminuzione dell’umidità al 50%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra i 5 e i 10 km/h.

In serata il cielo si presenterà sereno, le temperature caleranno gradualmente fino a 27-28°C e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 60%. Il vento sarà debole e proveniente da direzione nord-ovest.

Meteo Giovedì, 8 Agosto 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno, temperature intorno ai 26-27°C e un’umidità del 66%. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno, con un graduale aumento della temperatura fino a 31-32°C e un calo dell’umidità al 53%. Il vento sarà leggero e proverrà da direzione sud.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature massime attorno ai 34-35°C e un’umidità del 40%. Il vento aumenterà leggermente di intensità, soffiando da ovest con una velocità compresa tra 10 e 13 km/h.

In serata il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a 27-28°C e un’umidità intorno al 70%. Il vento sarà debole e proveniente da direzione nord-ovest.

Meteo Venerdì, 9 Agosto 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno, temperature intorno ai 26-27°C e un’umidità del 85%. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 33-34°C e un’umidità del 52%. Il vento sarà debole e proverrà da ovest.

Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa e temperature massime attorno ai 35-36°C. L’umidità si manterrà intorno al 47%. Inoltre, è prevista pioggia debole con un aumento del vento proveniente da direzione nord-ovest.

In serata il cielo si manterrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 27-29°C e un’umidità intorno al 70%. Il vento sarà moderato e proveniente da direzione nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli indicano una variazione delle condizioni atmosferiche con una combinazione di cielo sereno, nubi sparse e piogge deboli. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche per adattare al meglio le attività quotidiane alle condizioni climatiche.