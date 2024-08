Meteo Palermo, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Previsioni meteo per Palermo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo mostrano condizioni prevalentemente stabili con un cielo sereno o poco nuvoloso. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 07 Agosto 2024

Mercoledì a Palermo sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature in aumento. Durante la mattina il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 30 gradi intorno alle ore 11. Nel pomeriggio e verso sera il cielo rimarrà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 31 gradi. Il vento soffierà debolmente da direzione nord-est, con una velocità che raggiungerà i 14 km/h. L’umidità sarà moderata, attestandosi intorno al 70%.

Meteo per Giovedì, 08 Agosto 2024

Giovedì il tempo a Palermo si manterrà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32 gradi, mentre la minima si aggirerà intorno ai 26 gradi. Durante la notte il cielo sarà sereno con una leggera diminuzione delle temperature. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra i 10 e i 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70%, garantendo un clima piacevole.

Meteo per Venerdì, 09 Agosto 2024

Venerdì le condizioni meteorologiche a Palermo non subiranno variazioni significative: il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata, con temperature che oscilleranno tra i 27 e i 32 gradi. Durante la mattina il vento soffierà debolmente da nord, mentre nel corso della giornata si dirigerà verso nord-est con una velocità tra i 6 e i 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70%, garantendo un clima asciutto e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano condizioni stabili e soleggiate, con temperature estive e un vento debole. L’umidità si manterrà costante intorno al 70%, rendendo il clima piacevole per attività all’aperto.