Meteo Prato, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Meteo Prato prossimi giorni 07 Agosto, 08 Agosto, 09 Agosto: condizioni meteo variabili con temperature in aumento

Mercoledì 07 Agosto, il cielo sarà prevalentemente sereno e poco nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 24-27°C durante la notte e al mattino. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse e temperature in aumento fino a 34-35°C. Il vento sarà moderato proveniente da direzione W-SW con una velocità media di 11-17 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 36-45% durante la giornata.

Giovedì 08 Agosto, il cielo sarà variabile con nubi sparse e coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 24-34°C con un leggero aumento nel corso della mattinata. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione W-SW con una velocità media di 2-8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 36-88% durante la giornata.

Venerdì 09 Agosto, il cielo si presenterà nuovamente variabile con nubi sparse e poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 22-35°C con un leggero aumento nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione SE-NW con una velocità media di 0-7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 34-64% durante la giornata.

In conclusione, nei prossimi giorni a Prato si prevedono condizioni meteo variabili con temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature elevate durante il pomeriggio. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.