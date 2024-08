Meteo Verona, previsioni da Mercoledì 07 a Venerdì 09 Agosto

Previsioni Meteo Verona:

Le condizioni meteorologiche a Verona nei prossimi giorni saranno caratterizzate da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì 7 Agosto 2024:

Mercoledì a Verona ci aspettiamo una giornata instabile. La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con temperature intorno ai 24 gradi e umidità al 75%. Durante la mattinata è prevista la possibilità di precipitazioni deboli, mentre nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i 33 gradi. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità media di 10 km/h. In serata, il cielo resterà coperto con temperature intorno ai 30 gradi e venti provenienti da ovest-sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 40-45%.

Meteo per Giovedì 8 Agosto 2024:

Giovedì, il tempo a Verona si presenterà in modo diverso rispetto al giorno precedente. La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 23 gradi. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con un aumento graduale della temperatura fino a raggiungere i 30 gradi. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, con temperature attorno ai 30 gradi e umidità al 57%. La sera si presenterà poco nuvolosa con temperature attorno ai 28 gradi. I venti soffieranno principalmente da sud-est con velocità comprese tra i 4 e i 5 km/h.

Meteo per Venerdì 9 Agosto 2024:

Venerdì a Verona si prevede una giornata con cielo nuvoloso al mattino, con una temperatura di 23 gradi e umidità al 87%. Durante la giornata, il cielo si libererà dalle nuvole, e il sole splenderà con temperature in aumento fino a toccare i 32 gradi. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, con una leggera diminuzione delle temperature, mantenendosi intorno ai 31 gradi. Il vento soffierà da sud con una velocità media di 5 km/h. Alla sera, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 25 gradi e umidità vicina al 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona evidenziano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, passando da una fase instabile a una più stabile con cielo sereno. È sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per poter organizzare al meglio le attività all’aperto.