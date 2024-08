Avviso dell’Aeronautica Militare per forti temporali e caldo intenso, ecco le regioni interessate

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso per avvisare la popolazione delle condizioni meteorologiche estreme che interesseranno diverse regioni del nostro Paese nelle prossime ore. Il comunicato ufficiale, diramato oggi, mercoledì 7 agosto 2024, fornisce dettagli sui fenomeni intensi previsti e le aree colpite.

Previsioni di fenomeni intensi al Nord

Secondo il bollettino emesso alle ore 12:00 UTC, per le prossime 9-12 ore, sono attesi forti temporali su diverse aree del Nord Italia. In particolare, le regioni interessate includono Lombardia orientale, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna centro-orientale. I fenomeni temporaleschi si caratterizzeranno per intensi rovesci e frequente attività elettrica, con il rischio di grandinate locali e forti raffiche di vento. Gli abitanti di queste zone sono invitati a prendere precauzioni e a rimanere aggiornati sulle ultime previsioni meteorologiche.

Caldo intenso in arrivo

Dal mattino di giovedì 8 agosto 2024, si prevede un notevole aumento delle temperature su alcune regioni italiane. Le previsioni indicano punte massime di oltre 38-39 °C, con i seguenti dettagli: