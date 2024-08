Crolla hotel in Germania, sul fiume Mosella: morti e feriti

Nella notte appena trascorsa un tragico incidente ha scosso la piccola località di Kroev, situata lungo la pittoresca riva della Mosella nella Renania-Palatinato, in Germania. Un hotel è crollato improvvisamente, causando un bilancio provvisorio di un morto e otto persone ferite. Il crollo ha avuto luogo in una delle zone vinicole più celebri della regione, dove l’intera comunità è rimasta sconvolta dalla tragedia.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando un intero piano dell’hotel è collassato senza preavviso. Al momento del crollo, 14 persone si trovavano all’interno dell’edificio: cinque di esse sono riuscite a mettersi in salvo, mentre altre nove sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Tra i feriti figura anche un bambino, che fortunatamente non sarebbe in condizioni gravi.

Le operazioni di salvataggio sono tuttora in corso e sono state avviate fin dalle prime ore del mattino. I servizi di emergenza stanno lavorando instancabilmente per estrarre le persone rimaste intrappolate. Gli operatori di soccorso sono in contatto con alcuni dei feriti sepolti sotto le macerie, ma due di loro non hanno ancora risposto ai tentativi di comunicazione, alimentando la preoccupazione e l’urgenza delle operazioni.

Al momento, non sono ancora state identificate le cause del crollo. Le autorità stanno avviando un’inchiesta per determinare le cause strutturali o altri fattori che possano aver contribuito al crollo improvviso dell’hotel. Le autorità locali e i tecnici specializzati sono al lavoro per comprendere la dinamica dell’incidente e garantire che venga fatta piena luce sull’accaduto.