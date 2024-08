Forte temporale su Torino: fulmine colpisce tram pieno di passeggeri

Nel primo pomeriggio di oggi, Torino è stata colpita da un violento temporale che ha scaricato al suolo centinaia di fulmini, oltre a pioggia intensa e grandine.

In piazza Tommaso Campanella, un fulmine ha colpito in pieno un tram della linea 13. Fortunatamente, nonostante il boato assordante e l’enorme spavento generato dalla scarica elettrica, nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita. L’impatto del fulmine ha provocato un’intensa scossa elettrica, ma il sistema di sicurezza del mezzo ha funzionato correttamente, evitando danni gravi alle persone presenti numerose all’interno.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato rapidamente per mettere in sicurezza il tram. I soccorritori hanno disattivato l’energia elettrica per prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza dei passeggeri e dei residenti. La circolazione del tram, ovviamente, è stata interrotta per permettere le operazioni di messa in sicurezza e ripristinare la normale situazione.