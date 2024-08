Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 08 a Sabato 10 Agosto

Previsioni Meteo Ancona

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Ancona sono particolarmente interessanti, con un mix di sereno, nubi sparse e coperto. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si può attendere.

Giovedì, 8 Agosto 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà sereno, con temperature comprese tra 25°C e 28°C. A partire dalle 10:00, il cielo si manterrà poco nuvoloso fino alle 15:00, quando si prevede un ritorno al sereno. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si presenterà nuovamente sereno con una leggera copertura verso le 19:00. Le temperature massime raggiungeranno i 29.8°C alle 12:00, mentre le minime saranno intorno ai 24.9°C alle 04:00. L’umidità si manterrà costante intorno al 70-80%, mentre i venti soffieranno tra i 5 e i 15 km/h, prevalentemente da nord-ovest.

Venerdì, 9 Agosto 2024

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 29.9°C. L’umidità si abbasserà leggermente rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 60-70%. I venti soffieranno con intensità compresa tra 3 e 13 km/h, provenienti prevalentemente da nord. Nel complesso, si prevede una giornata stabile e soleggiata, ideale per attività all’aperto.

Sabato, 10 Agosto 2024

Il fine settimana inizierà con condizioni meteo favorevoli, con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30.3°C, mentre le minime non scenderanno al di sotto dei 24.9°C. L’umidità si manterrà intorno al 65-75%, mentre i venti soffieranno con intensità compresa tra 0 e 13 km/h, prevalentemente da nord-est. Si prevede dunque una giornata di caldo e serenità, perfetta per godersi le bellezze della città di Ancona.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività dei prossimi giorni ad Ancona, tenendo conto delle variazioni del tempo e delle temperature. Resta sempre consigliato monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.