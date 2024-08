Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 08 a Sabato 10 Agosto

Previsioni Meteo per Giovedì, 08 Agosto 2024:

La giornata di giovedì a Campobasso sarà caratterizzata da un’avvicendarsi di condizioni meteorologiche. Nelle prime ore del giorno, ci sarà sereno con temperature comprese tra i 24.5°C e i 22.9°C, e un’umidità tra il 67% e il 71%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 e i 4 km/h, proveniente dai quadranti ovest-sudovest. Verso le ore 13:00, sono previste precipitazioni deboli con una temperatura di 32.3°C e un’umidità del 36%. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 13 km/h provenienti da est-nordest. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno con temperature che scenderanno fino a 25.2°C e un’umidità del 79%. Il vento si sposterà verso nord-nordovest con una velocità di 7 km/h. La sera sarà nuvolosa con una leggera diminuzione delle precipitazioni, temperature tra i 24.3°C e i 23.3°C e un’umidità che oscillerà intorno all’89%. Il vento avrà una direzione variabile tra nord-ovest e ovest con una velocità tra 0 e 2 km/h.

Previsioni Meteo per Venerdì, 09 Agosto 2024:

Venerdì a Campobasso il tempo si presenterà prevalentemente sereno, con un leggero aumento delle nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili tra i 23.1°C e i 22.3°C, con un’umidità tra il 90% e il 62%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 e i 12 km/h proveniente principalmente da ovest e nord-nordovest. Verso le ore 15:00 sono previste precipitazioni deboli con una temperatura di 30.3°C e un’umidità del 49%, il vento aumenterà di intensità raggiungendo i 11 km/h proveniente da nord-nordovest. Durante la sera, le precipitazioni continueranno con temperature tra i 25.5°C e i 22.8°C e un’umidità che oscillerà tra il 72% e l’85%. Il vento si sposterà verso nord-nordovest e ovest-nordovest con una velocità tra 3 e 4 km/h.

Previsioni Meteo per Sabato, 10 Agosto 2024:

Sabato a Campobasso il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata. Le temperature varieranno tra i 22.2°C e i 22.8°C, con un’umidità tra l’88% e il 52%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 3 e i 16 km/h, proveniente principalmente da ovest-nordovest e nord. Le condizioni meteorologiche saranno stabili, senza precipitazioni e con un’umidità costante. Le temperature rimarranno gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto, e il vento non sarà eccessivamente fastidioso. È prevista una giornata piacevole e soleggiata, perfetta per svolgere attività all’aria aperta.