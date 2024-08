Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 08 a Sabato 10 Agosto

Previsioni Meteo Catanzaro:

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catanzaro mostrano variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Giovedì, 08 Agosto 2024, Venerdì, 09 Agosto 2024 e Sabato, 10 Agosto 2024.

Giovedì, 08 Agosto 2024:

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento, raggiungendo i 32.5°C intorno alle 09:00. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 17 km/h. Tuttavia, a partire dalle 11:00 è previsto un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di temporali. Le temperature si manterranno elevate, ma la pioggia sarà accompagnata da un aumento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 25 km/h da ovest. Nel pomeriggio, dopo le 14:00, è prevista una pioggia debole con una diminuzione delle temperature e una diminuzione della velocità del vento intorno ai 13 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, i temporali si protrarranno con temperature in calo e venti provenienti da ovest-nordovest.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34.5°C, mentre le minime si aggireranno attorno ai 26.1°C. L’umidità sarà più elevata durante le precipitazioni, raggiungendo il 87%, mentre nel resto della giornata si manterrà intorno al 50-60%.

Venerdì, 09 Agosto 2024:

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature elevate. Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili con temperature in aumento e una leggera diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, ma senza precipitazioni significative. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34.2°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 23.8°C. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra i 15 e i 25 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata.

Sabato, 10 Agosto 2024:

La giornata di Sabato vedrà una diminuzione delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino alle 10:00, quando è prevista una pioggia debole. Le precipitazioni si protrarranno per alcune ore, con temperature in lieve diminuzione. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature massime intorno ai 31.1°C. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra i 6 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 55-60% durante la giornata.

Complessivamente, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, con un’iniziale fase di instabilità seguita da un ritorno a condizioni più stabili e serene. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle variazioni del clima.