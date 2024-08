Meteo Napoli, previsioni da Giovedì 08 a Sabato 10 Agosto

Previsioni Meteo per Napoli: 08 Agosto 2024

Per giovedì 08 Agosto, il tempo a Napoli sarà in prevalenza soleggiato per gran parte della giornata. Possibili nubi sparse nel pomeriggio, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate con massime intorno ai 35 gradi. Il vento soffierà da Ovest con intensità variabile.

Giovedì 08 Agosto 2024

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cieli sereni con temperature intorno ai 27 gradi e un’umidità del 66%. Nel corso della mattinata, il cielo sarà poco nuvoloso con un leggero aumento delle temperature fino a toccare i 31 gradi intorno alle 9. Il vento soffierà da sudest con un’intensità di 1 km/h. Nel primo pomeriggio, il cielo si coprirà, portando a un aumento dell’umidità al 40%, ma senza precipitazioni. Le temperature massime saranno intorno ai 35 gradi. Nel tardo pomeriggio, il cielo si schiarirà di nuovo, con una diminuzione delle temperature a 33 gradi. In serata, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 28 gradi e un’umidità del 66%.

Condizioni Atmosferiche

Le temperature massime saranno di 35.5°C intorno alle 12:00, mentre le minime si attesteranno sui 25.6°C alle 05:00. L’umidità oscillerà tra il 37% e il 73%. Il vento avrà una velocità compresa tra 1 km/h e 14 km/h, proveniente principalmente da ovest e sud-ovest.

Previsioni Meteo per Napoli: 09 Agosto 2024

Venerdì 09 Agosto, il cielo a Napoli sarà in prevalenza sereno con la comparsa di nubi sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, con massime intorno ai 35 gradi. Il vento soffierà in prevalenza da ovest-nord-ovest con intensità variabile.

Venerdì 09 Agosto 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 27 gradi e un’umidità del 78%. Nel corso della mattinata, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 32.8 gradi intorno alle 10. Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, ma con la comparsa di nubi sparse e un aumento dell’umidità al 48%. Le temperature massime saranno di 35.5 gradi. In serata, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 27.8 gradi e un’umidità del 76%.

Condizioni Atmosferiche

Le temperature massime si verificheranno intorno alle 12:00, toccando i 35.5°C, mentre le minime saranno di 25.6°C alle 05:00. L’umidità oscillerà tra il 37% e l’91%. Il vento avrà una velocità compresa tra 1 km/h e 14 km/h, prevalentemente proveniente da ovest e nord-ovest.

Previsioni Meteo per Napoli: 10 Agosto 2024

Sabato 10 Agosto, il tempo a Napoli si presenterà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno molto elevate, con punte massime di 39.1 gradi. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con intensità variabile.

Sabato 10 Agosto 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 27.3 gradi e un’umidità dell’81%. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i 34.3 gradi intorno alle 09:00. Nel corso del pomeriggio, il tempo sarà stabile con cieli sereni e temperature massime intorno ai 38.7 gradi. In serata, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 29.4 gradi e un’umidità del 59%.

Condizioni Atmosferiche

Le temperature massime si verificheranno intorno alle 13:00, toccando i 39.1°C, mentre le minime saranno di 26.3°C alle 04:00. L’umidità oscillerà tra il 24% e l’91%. Il vento avrà una velocità compresa tra 3 km/h e 20 km/h, prevalentemente proveniente da ovest e nord-ovest.