Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 08 a Sabato 10 Agosto

Previsioni Meteo per Palermo

Nei prossimi giorni a Palermo sono previste condizioni meteorologiche stabili e temperature piuttosto elevate.

Giovedì, 08 Agosto 2024

Il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata, con temperature che raggiungeranno il picco di 31.2°C verso mezzogiorno. L’umidità si manterrà intorno al 68%, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 15 km/h.

Venerdì, 09 Agosto 2024

Il tempo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature massime intorno ai 31.5°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 64%, con venti deboli che soffieranno da nord-est con una velocità media di 14 km/h.

Sabato, 10 Agosto 2024

Anche per il sabato le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature elevate, con punte intorno ai 31.4°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 65%, mentre i venti saranno deboli con una direzione prevalente da nord-est e una velocità media intorno ai 13 km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Palermo si prevede un clima stabile, con cielo sereno e temperature elevate, ideali per godersi le giornate estive. È consigliabile prestare attenzione alla protezione solare e all’idratazione a causa delle alte temperature.