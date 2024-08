Meteo Parma, previsioni da Giovedì 08 a Sabato 10 Agosto

Previsioni Meteo per Parma

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma prevedono variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Giovedì 8 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, con temperature intorno ai 20.9°C e un’umidità del 81%. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 28.1°C verso le 10:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente con la comparsa di nubi sparse e un leggero calo delle temperature. La massima di 31.5°C si registrerà verso le 15:00. Le condizioni meteorologiche miglioreranno verso sera, con cielo sereno e temperature attorno ai 26.6°C. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1 e 7 km/h provenienti principalmente da direzione NE.

Venerdì 9 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature di 23.3°C, con un’umidità del 91%. Durante la mattinata il cielo rimarrà sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 29.1°C verso le 10:00. Nel pomeriggio si avrà la comparsa di nubi sparse con una temperatura massima di 33°C verso le 15:00. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 29.7°C e una leggera brezza proveniente da direzione SE.

Sabato 10 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature di circa 25.1°C, con un’umidità del 81%. Durante la mattinata il cielo rimarrà sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 32°C verso le 10:00. Nel pomeriggio si avrà cielo poco nuvoloso con temperature massime di 35.2°C. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche verso sera, con cielo sereno e temperature intorno ai 26°C. Il vento sarà debole, con direzione variabile nel corso della giornata.

In base a queste previsioni, è consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata, e adottare le misure necessarie per proteggersi dai raggi solari e idratarsi adeguatamente. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.