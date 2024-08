Meteo Potenza, previsioni da Giovedì 08 a Sabato 10 Agosto

Previsioni Meteo per Potenza, 8 Agosto 2024: Giornata con precipitazioni e temperature in calo

La giornata di giovedì a Potenza sarà caratterizzata da un susseguirsi di condizioni meteorologiche variabili. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma nel corso della giornata sono previste precipitazioni, con piogge deboli verso mezzogiorno e pomeriggio. Le temperature massime saranno intorno ai 29-30°C, mentre l’umidità sarà elevata, intorno al 50-60%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione NE con velocità variabili tra 4 e 6 km/h.

Previsioni Meteo per Potenza, 9 Agosto 2024: Giornata con cielo nuvoloso e piogge

Venerdì, il cielo su Potenza si presenterà nuvoloso per gran parte della giornata, con piogge deboli e temperature in lieve calo rispetto al giorno precedente. Le piogge si faranno sentire soprattutto verso mezzogiorno e nel primo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, mentre l’umidità sarà più elevata, intorno al 70-80%. Il vento sarà prevalentemente da direzione SW con una velocità media di 4-5 km/h.

Previsioni Meteo per Potenza, 10 Agosto 2024: Giornata soleggiata e temperature in lieve calo

Sabato sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole sparse, senza precipitazioni. Le temperature massime saranno leggermente in calo, intorno ai 30-31°C, mentre l’umidità sarà inferiore rispetto ai giorni precedenti, attestandosi intorno al 30-40%. Il vento soffierà da direzione N-NE con una velocità compresa tra 7 e 13 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Potenza è previsto un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con un passaggio da giornate instabili con precipitazioni a un ritorno del sereno e temperature leggermente in calo. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni per pianificare le attività all’aperto e adattarsi alle variazioni del tempo.