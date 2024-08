Meteo Roma, previsioni da Giovedì 08 a Sabato 10 Agosto

Previsioni meteo per Roma:

Nei prossimi giorni a Roma sono previste condizioni meteorologiche variegate, con temperature elevate e cieli per lo più sereni.

8 Agosto 2024

Le prime ore del 8 agosto saranno caratterizzate da cieli sereni con temperature intorno ai 26°C e un’umidità che si aggira intorno all’88%. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con un lieve aumento delle temperature fino a toccare i 33°C. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà leggermente, con temperature che si manterranno intorno ai 35-36°C e una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest con velocità intorno ai 18 km/h. In serata, il cielo si manterrà sereno, con un calo delle temperature intorno ai 28-29°C e una diminuzione dell’umidità.

9 Agosto 2024

Anche il 9 agosto si preannuncia una giornata soleggiata con temperature elevate. Al mattino, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i 26°C e i 30°C, e un’umidità variabile tra il 67% e l’80%. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno con un lieve aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36-37°C, mentre il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità tra i 15 e i 20 km/h. In serata, la nuvolosità tenderà a diminuire e le temperature a calare fino a raggiungere i 26-27°C.

10 Agosto 2024

Per il 10 agosto sono previste condizioni meteo simili ai giorni precedenti. Il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa, temperature in aumento fino a toccare i 37-38°C e un’umidità che si manterrà intorno al 33-34%. Il vento soffierà da sudovest con una velocità tra i 16 e i 22 km/h. In serata, la nuvolosità diminuirà ulteriormente e le temperature caleranno fino a raggiungere i 28-29°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano temperature elevate e cieli prevalentemente sereni, con lievi variazioni della nuvolosità nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, idratandosi adeguatamente e cercando riparo durante le ore più calde della giornata.