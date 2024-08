Meteo Taranto, previsioni da Giovedì 08 a Sabato 10 Agosto

Giovedì, 08 Agosto 2024

Il tempo a Taranto giovedì si preannuncia variabile. La giornata inizierà con cielo sereno, temperature elevate e umidità moderata. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio il cielo resterà sereno, ma verso metà pomeriggio sono previste nubi sparse seguite da un peggioramento delle condizioni atmosferiche che porterà a piogge deboli e copertura nuvolosa. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 35-36°C, mentre le minime notturne non scenderanno al di sotto dei 24-26°C. Il vento soffierà con intensità variabile, predominante da direzione Ovest-Nordovest.

Venerdì, 09 Agosto 2024

Venerdì il tempo si manterrà stabile a Taranto, con cielo sereno e temperature in leggero calo rispetto alla giornata precedente. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da cielo sereno per l’intera giornata, con temperature massime intorno ai 35°C e minime notturne attorno ai 26-27°C. Il vento soffierà moderato da direzione prevalente Nord-Nordovest. L’umidità si manterrà su valori contenuti, garantendo una sensazione di caldo ma non afosa.

Sabato, 10 Agosto 2024

Il weekend a Taranto si aprirà con un cambiamento delle condizioni meteorologiche. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, ma nel corso della mattinata sono previste precipitazioni deboli. Nel pomeriggio le piogge si intensificheranno, portando a condizioni di instabilità atmosferica. Le temperature massime si manterranno attorno ai 36-37°C, mentre le minime notturne non scenderanno al di sotto dei 27-28°C. Il vento soffierà con intensità moderata da direzione Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere l’umidità su valori contenuti.

In conclusione, il clima a Taranto si preannuncia variabile nei prossimi giorni, con una combinazione di temperature elevate e precipitazioni, che potrebbero portare a condizioni di instabilità atmosferica. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prendere le dovute precauzioni per affrontare al meglio le variazioni del tempo.