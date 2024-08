Meteo Venezia, previsioni da Giovedì 08 a Sabato 10 Agosto

Previsioni meteo per Venezia nei prossimi giorni:

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Venezia indicano condizioni generalmente stabili con un mix di cielo sereno, nubi sparse e coperto. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Giovedì, 08 Agosto 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 21-22°C e un’umidità che si manterrà intorno all’85-90%. Tuttavia, a partire dalle prime ore del mattino, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di sereno con temperature in aumento, raggiungendo i 30°C nel pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord con intensità variabile tra 1 e 8 km/h.

Meteo per Venerdì, 09 Agosto 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 25°C. Durante la mattinata, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di sereno con temperature in aumento fino a toccare i 33°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, ci si aspetta un aumento della copertura nuvolosa con venti che soffieranno da est-sudest con intensità tra 4 e 12 km/h.

Meteo per Sabato, 10 Agosto 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 25°C. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà generalmente sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 34°C nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord-est con intensità variabile tra 1 e 11 km/h.

Complessivamente, le previsioni meteo per Venezia indicano condizioni stabili e temperature estive per i prossimi giorni, con venti leggeri e un’umidità che non dovrebbe superare il 90%. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni del tempo e di consultare aggiornamenti meteorologici prima di pianificare attività all’aperto.