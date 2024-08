Meteo Verona, previsioni da Giovedì 08/08/2024 a Sabato 10/08/2024 Il meteo è sempre una delle prime cose di cui ci si interessa prima di iniziare la giornata. Sapere se ci sarà sole, pioggia o vento può influenzare notevolmente le nostre attività quotidiane. Ecco quindi le previsioni meteo per Verona per i prossimi giorni. Giovedì 08/08/2024: La giornata inizierà con cieli coperti e una temperatura di 21.2°C alle 00:00, con un’umidità del 86%. Nel corso della mattinata, la temperatura salirà fino a 26.3°C con cieli sereni e venti con una velocità media di 4 km/h provenienti da sudest. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà e la temperatura massima sarà di 31.6°C. Durante la sera e la notte, il cielo si manterrà nuvoloso con una temperatura che scenderà fino a 23.8°C alle 23:00. Venerdì 09/08/2024: La giornata inizierà con cieli sereni e una temperatura di 23.1°C alle 00:00, con un’umidità dell’81%. Durante la mattinata, la temperatura salirà fino a 29.6°C con la presenza di nubi sparse e venti con una velocità media di 3 km/h provenienti da sudest. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà e la temperatura massima sarà di 32.2°C. Durante la sera e la notte, il cielo si manterrà nuvoloso con una temperatura che scenderà fino a 24.8°C alle 23:00. Sabato 10/08/2024: La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di 24.5°C alle 00:00, con un’umidità del 77%. Durante la mattinata, la temperatura salirà fino a 31.6°C con cieli poco nuvolosi e venti con una velocità media di 5 km/h provenienti da sudest. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà e la temperatura massima sarà di 34.2°C. Durante la sera e la notte, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che scenderà fino a 25.6°C alle 23:00. Queste sono le previsioni meteo per Verona per i prossimi tre giorni. Ricordatevi sempre di controllare le previsioni prima di uscire di casa!