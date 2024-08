Violento temporale su Biella: gravi danni con tetti divelti e alberi abbattuti

Una violenta ondata di maltempo ha colpito duramente il Piemonte nel pomeriggio di oggi, provocando forti temporali e conseguenti disagi e danni in diverse province della regione. Il Biellese è stato particolarmente colpito, con un passaggio di un temporale caratterizzato da potenti raffiche di vento lineari (fenomeno noto come downburst), che hanno causato gravi danni anche nel capoluogo.

Le raffiche, che hanno superato gli 80 km/h, hanno lasciato dietro di sé una vera e propria scia di distruzione. Alberi e piante sono stati abbattuti, tetti sono stati divelti e numerose auto sono state danneggiate. Il quartiere Chiavazza di Biella è stato uno dei più colpiti, con incidenti significativi in diverse strade. In via Angelo Mosca, alberi sradicati sono finiti sulle vetture parcheggiate, mentre un grande pino ha bloccato via Marconi, a pochi passi dal tribunale. Paura per la caduta di alberi anche presso un campo sportivo, ma per fortuna non si registrano feriti.

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, è stato contattato dal Ministro Gilberto Pichetto, il quale ha espresso preoccupazione e gratitudine sui social. “Ho sentito al telefono il sindaco della città di Biella, Marzio Olivero, per avere aggiornamenti sui danni causati dalla improvvisa e violenta ondata di maltempo che ha interessato la provincia piemontese. Sono state ore difficili,” ha scritto Pichetto. “Grazie a tutte le Forze dell’Ordine che in queste ore sono impegnate a sostegno e protezione della popolazione del mio territorio.”

Le autorità locali e le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle operazioni di emergenza, cercando di ripristinare la normalità e di fornire assistenza alle persone colpite.