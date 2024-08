Nuovo avviso dell’Aeronautica Militare per temperature molto elevate al centro Italia. In particolare sono due le regioni contrassegnate da un’allerta per punte vicine ai 40 gradi. Ecco il comunicato:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 08/08/24

PERSISTONO PER LE PROSSIME 24 ORE TEMPERATURE MASSIME ELEVATE, CON PUNTE FINO A 38/39 °C SULLE ZONE INTERNE DI SARDEGNA E LAZIO. C.N.M.C.A.