Meteo Ancona, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Venerdì, 09 agosto 2024

Il tempo si preannuncia stabile per l’intera giornata di Venerdì ad Ancona. Al mattino il cielo sarà sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 30 gradi nel pomeriggio. Nel primo pomeriggio il cielo sarà sempre sereno, con una leggera brezza orientale. Le temperature si manterranno intorno ai 31 gradi, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50%. Il vento soffierà da est con una velocità tra i 11 e i 13 km/h. Verso sera e notte il cielo sarà sempre sereno, con temperature in diminuzione intorno ai 25 gradi e una leggera brezza proveniente da sud.

Sabato, 10 agosto 2024

Anche per Sabato le previsioni meteo ad Ancona indicano una giornata stabile e soleggiata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature intorno ai 25 gradi e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Nel corso della giornata il cielo resterà sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 31 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 60% e il vento soffierà da est con una velocità tra i 12 e i 16 km/h. In serata e durante la notte il cielo si manterrà sereno, con temperature in diminuzione intorno ai 26 gradi e una brezza leggera proveniente da sud-est.

Domenica, 11 agosto 2024

Anche per Domenica il meteo ad Ancona prevede una giornata di sole e serenità. Al mattino il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai 26 gradi e una brezza leggera proveniente da sud-est. Nel corso della giornata il cielo resterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 31 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 50% e il vento soffierà da est con una velocità tra gli 8 e i 13 km/h. In serata e durante la notte il cielo si manterrà sereno, con temperature in diminuzione intorno ai 25 gradi e una brezza leggera proveniente da sud.