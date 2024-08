Meteo BARI, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Venerdì, 09 Agosto 2024:

Per Venerdì, si prevede un’ampia prevalenza di cielo sereno per gran parte della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio potrebbero verificarsi precipitazioni sotto forma di temporale. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai 31-32°C nelle ore centrali del giorno, mentre l’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 60% e il 76%. Il vento soffierà da nord-nordovest con intensità tra i 10 e i 16 km/h.

Sabato, 10 Agosto 2024:

Per Sabato, il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni in vista. Le temperature si manterranno sopra la media, con valori massimi intorno ai 31-32°C, mentre l’umidità relativa dell’aria si attesterà tra il 54% e il 76%. Il vento soffierà principalmente da nord-nordovest con intensità tra i 6 e i 16 km/h.

Domenica, 11 Agosto 2024:

Anche per Domenica si prevede un cielo sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni in vista. Le temperature massime si manterranno sui 31-32°C, mentre l’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 46% e il 69%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con intensità tra i 10 e i 15 km/h.

In conclusione, il weekend a Bari si prospetta all’insegna della stabilità atmosferica, con prevalenza di tempo soleggiato e temperature estive. È consigliabile prestare attenzione alle ore pomeridiane di Venerdì, quando potrebbero verificarsi temporali isolati. Nel complesso, le condizioni meteorologiche saranno favorevoli per godersi appieno le attività all’aperto e il mare.