Meteo Cagliari, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Venerdì, 09 Agosto 2024

Per la giornata di Venerdì, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che si manterranno elevate. Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino a metà mattina, non sono previste precipitazioni, con temperature in rapida ascesa che raggiungeranno il picco massimo attorno alle ore 10 con 34.2°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 3 e i 17 km/h provenienti dalla direzione sud-est. L’umidità si manterrà intorno al 35-40% durante le prime ore del giorno, garantendo un clima piuttosto secco. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno elevate, con un calo lieve ma costante fino a sera. Non sono previste precipitazioni, ma la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 18 km/h provenienti da nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 35%. Nella serata e durante la notte, il cielo resterà sereno con un graduale calo delle temperature, mantenendosi intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà con una velocità di 9-15 km/h proveniente da nord-ovest, mentre l’umidità aumenterà fino al 78%.

Sabato, 10 Agosto 2024

Per Sabato, si prevede un clima stabile e sempre sereno con temperature che si manterranno elevate. Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino a metà mattina, non sono previste precipitazioni, con temperature che raggiungeranno il picco massimo attorno alle ore 11 con 34.1°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 1 e i 30 km/h provenienti dalla direzione sud-est. L’umidità si manterrà intorno al 35-40%, garantendo un clima piuttosto secco. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno elevate, con un calo lieve ma costante fino a sera. Non sono previste precipitazioni, ma la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 30 km/h provenienti da sud-est. L’umidità si manterrà intorno al 45-50%. Nella serata e durante la notte, il cielo resterà sereno con un graduale calo delle temperature, mantenendosi intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà con una velocità di 7-15 km/h proveniente da sud-est, mentre l’umidità aumenterà fino all’86% con la comparsa di nubi sparse.

Domenica, 11 Agosto 2024

Per Domenica, il clima sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature che si manterranno elevate. Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino a metà mattina, si prevede un cielo coperto con una leggera presenza di nubi, ma senza precipitazioni. Le temperature raggiungeranno il picco massimo attorno alle ore 12 con 35°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 4 e i 26 km/h provenienti dalla direzione sud-est. L’umidità si manterrà intorno al 35-40%, garantendo un clima piuttosto secco. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno elevate, con un calo lieve ma costante fino a sera. Non sono previste precipitazioni, ma la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 29 km/h provenienti da sud. L’umidità si manterrà intorno al 40-45%. Nella serata e durante la notte, il cielo resterà sereno con un graduale calo delle temperature, mantenendosi intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà con una velocità di 6-22 km/h proveniente da sud-est, mentre l’umidità aumenterà fino all’87%.