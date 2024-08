Meteo L’Aquila, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 agosto

Venerdì, 09 Agosto 2024

Per Venerdì, il tempo sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 33.5°C attorno alle ore 13:00. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 30-35%, garantendo una sensazione di caldo ma non eccessiva. Il vento soffierà debole, con velocità variabili tra i 2 e i 12 km/h provenienti principalmente da direzioni settentrionali e orientali.

Sabato, 10 Agosto 2024

Sabato sarà una giornata all’insegna del sereno, con un cielo prevalentemente limpido. Le temperature si manterranno elevate, con punte di 33°C attorno alle ore 14:00. L’umidità si manterrà intorno al 25-30%, garantendo condizioni climatiche piacevoli. Il vento sarà debole, con velocità variabili tra i 4 e i 17 km/h provenienti principalmente da direzioni orientali e sud-orientali.

Domenica, 11 Agosto 2024

Anche Domenica il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i 33.5°C attorno alle ore 13:00. L’umidità si manterrà intorno al 30-35%, mantenendo condizioni climatiche gradevoli. Il vento soffierà debolmente, con velocità variabili tra i 2 e i 15 km/h provenienti principalmente da direzioni orientali e sud-orientali.

In conclusione, il fine settimana si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi la natura. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente, considerando le temperature elevate previste. Buon fine settimana a tutti!