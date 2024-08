Meteo Modena, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Venerdì, 09 Agosto 2024:

Per Venerdì, il tempo a Modena sarà prevalentemente stabile e soleggiato. La mattina inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori intorno ai 25°C. Nel corso della giornata si prevede un cielo poco nuvoloso con un leggero aumento delle temperature fino a toccare i 33-34°C nelle ore centrali del pomeriggio. Verso sera il cielo si coprirà leggermente mantenendo comunque condizioni di serenità. L’umidità si manterrà intorno al 40%-45% con venti deboli con direzione variabile.

Sabato, 10 Agosto 2024:

Per Sabato, il tempo a Modena si presenterà nuovamente stabile e soleggiato. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno con temperature iniziali intorno ai 25°C. Durante la giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in costante aumento, arrivando a toccare i 36-37°C nelle ore centrali del pomeriggio. In serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative mantenendo cielo sereno e temperature gradevoli. L’umidità si manterrà intorno al 30%-35% con venti leggeri provenienti da est.

Domenica, 11 Agosto 2024:

Per Domenica, il tempo a Modena si manterrà stabile e soleggiato. Le prime ore del mattino presenteranno un cielo sereno con temperature iniziali intorno ai 24°C. Durante la giornata il cielo si manterrà sereno con un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno valori intorno ai 37-38°C nelle ore centrali del pomeriggio. Verso sera il cielo si presenterà poco nuvoloso, mantenendo comunque condizioni di stabilità. L’umidità si manterrà intorno al 25%-30% con venti deboli provenienti da est-nordest.