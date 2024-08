Meteo Napoli, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Venerdì, 09 Agosto 2024

Il tempo a Napoli per Venerdì sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento durante la mattinata. Tuttavia, nel pomeriggio è prevista la comparsa di nubi e precipitazioni deboli, con un calo delle temperature. La giornata si concluderà con un sereno nuovamente prevalente. Le temperature massime raggiungeranno i 36.6°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si manterrà intorno al 36% nel corso della giornata, con venti che varieranno da deboli a moderati.

Sabato, 10 Agosto 2024

Sabato si prospetta una giornata prevalentemente serena, con temperature in lieve aumento rispetto al giorno precedente. Le temperature massime raggiungeranno i 40°C intorno alle 14:00, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 18-39% nel corso della giornata, con venti deboli provenienti da diverse direzioni. Non sono previste precipitazioni e il cielo si presenterà generalmente sereno.

Domenica, 11 Agosto 2024

Anche Domenica il meteo di Napoli sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature in ulteriore aumento. Le temperature massime raggiungeranno i 40.4°C intorno alle 13:00, con venti deboli a moderati provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno al 17-38%. Non sono previste precipitazioni e il cielo si presenterà generalmente sereno per l’intera giornata.