Meteo Padova, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Meteo Padova prossimi giorni 9 Agosto, 10 Agosto, 11 Agosto: Sereno con leggero aumento delle temperature.

Le previsioni meteo per Padova indicano un weekend all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Venerdì, 9 Agosto

La giornata di Venerdì si presenterà con cieli sereni per la maggior parte del giorno. Tuttavia, nel pomeriggio sono previste alcune nubi sparse con un leggero aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 34 gradi. Il vento soffierà da direzione variabile, con velocità intorno ai 10 km/h.

Sabato, 10 Agosto

Anche Sabato si prevede una giornata all’insegna del sereno, con poche nuvole nel cielo. Le temperature continueranno ad aumentare, con valori massimi che potrebbero raggiungere i 36 gradi nel corso del pomeriggio. Il vento sarà debole, con una prevalenza da direzione est-sudest. L’umidità si manterrà su valori contenuti, intorno al 30-40%.

Domenica, 11 Agosto

Anche Domenica si prospetta una giornata prevalentemente serena, con la presenza di nubi sparse nel corso della mattinata. Le temperature massime toccheranno i 36 gradi nel primo pomeriggio, mentre il vento sarà debole con direzione prevalente da sudest. L’umidità si manterrà su valori contenuti, con picchi intorno al 50% durante le ore più calde.

Complessivamente, il weekend si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento e condizioni atmosferiche stabili. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le opportune precauzioni per evitare colpi di calore.