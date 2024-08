Meteo Potenza, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Venerdì, 09 Agosto 2024

Il tempo per Venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 20.1°C e i 30.8°C. L’umidità si manterrà intorno al 38-90%, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà moderato.

Sabato, 10 Agosto 2024

Anche Sabato il cielo sarà sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno comprese tra i 18.8°C e i 31.6°C, con un tasso di umidità che si attesterà tra il 30% e il 62%. Il vento soffierà leggero da nord-est, garantendo una piacevole brezza. Non sono previste precipitazioni.

Domenica, 11 Agosto 2024

Anche Domenica il cielo sarà sereno per l’intera giornata. Le temperature varieranno tra i 19.8°C e i 32.2°C, con un’umidità che oscillerà tra il 28% e il 62%. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con intensità moderata. Non sono previste precipitazioni, assicurando una giornata soleggiata e calda.

Con queste previsioni meteo, è possibile pianificare attività all’aperto con fiducia nei prossimi giorni a Potenza. L’assenza di piogge e le temperature piacevoli renderanno l’atmosfera ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta. Sia Sabato che Domenica si prevede una giornata particolarmente calda, quindi assicurarsi di rimanere idratati e proteggersi adeguatamente dal sole. Buon weekend a tutti!