Meteo Prato, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Venerdì, 09 Agosto 2024

Le previsioni meteo per venerdì indicano cieli prevalentemente sereni per la maggior parte della giornata a Prato. Le temperature inizieranno a 24°C alle prime ore del giorno, con un’umidità intorno all’83%. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento della temperatura fino a raggiungere i 33.8°C alle 10:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, con la temperatura massima che raggiungerà i 37.8°C intorno alle 14:00, seguita da una diminuzione leggera ma costante. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà nuvoloso con temperature che scenderanno a 26.4°C alle 23:00. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità compresa tra 2 e 15 km/h.

Sabato, 10 Agosto 2024

Per sabato si prevede un’altra giornata di tempo stabile a Prato, con cieli sereni o poco nuvolosi per la maggior parte del giorno. Le temperature inizieranno a 25.8°C a mezzanotte, con un’umidità del 67%. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una graduale salita della temperatura fino a toccare i 36.7°C alle 10:00. Nel pomeriggio, non ci saranno variazioni significative, con temperature massime intorno ai 39.2°C alle 14:00. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si manterrà sereno con temperature in discesa fino a 26.8°C verso le 23:00. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità compresa tra 2 e 15 km/h.

Domenica, 11 Agosto 2024

Le previsioni per domenica indicano un cielo variabile con nubi sparse e brevi periodi di copertura nuvolosa. Le temperature inizieranno a 26.1°C a mezzanotte con un’umidità del 59%. Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso con un graduale aumento della temperatura fino a 37.3°C alle 10:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà con temperature massime intorno ai 39.7°C intorno alle 14:00. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo rimarrà variabile con temperature in discesa fino a 26.3°C verso le 23:00. Il vento soffierà prevalentemente da nordest con una velocità compresa tra 2 e 12 km/h.

L’andamento del meteo nei prossimi giorni a Prato sembra confermare condizioni generalmente stabili, con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, è sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni meteo in quanto queste possono variare.