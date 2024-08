Meteo Reggio Emilia, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Venerdì, 9 Agosto 2024

La giornata di Venerdì si preannuncia all’insegna del sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un inizio di giornata intorno ai 23 gradi Celsius, che raggiungeranno il picco massimo di 33 gradi Celsius intorno alle 15:00. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 40% e il 80%. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord-Est con una velocità media compresa tra 0 e 8 km/h. Verso metà pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa che potrebbe portare a precipitazioni leggere verso la sera.

Sabato, 10 Agosto 2024

Sabato si prospetta come una giornata di cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature tenderanno ad aumentare rispetto al giorno precedente, con valori minimi attorno ai 24 gradi Celsius e massimi che potrebbero raggiungere i 35 gradi Celsius nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà leggermente, stabilendosi intorno al 30-40%. Il vento soffierà da direzione Est con una velocità crescente nel corso della giornata, raggiungendo i 12 km/h. Nel complesso, si prevede una giornata calda e soleggiata, ideale per attività all’aperto.

Domenica, 11 Agosto 2024

Domenica sarà caratterizzata da un inizio di giornata con cielo sereno, temperature intorno ai 24 gradi Celsius e umidità attorno al 70%. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, portando a un’ulteriore diminuzione delle temperature massime rispetto al giorno precedente, con valori che si assesteranno intorno ai 36 gradi Celsius. Il vento soffierà da direzione Est-Nord-Est con una velocità compresa tra 2 e 10 km/h. Nel pomeriggio è prevista l’arrivo di nuvole sempre più dense, che potrebbero portare a precipitazioni verso sera.

In conclusione, il fine settimana a Reggio Emilia si preannuncia caldo e prevalentemente soleggiato, con un aumento della copertura nuvolosa verso la fine della giornata di Venerdì e Domenica, che potrebbe portare a precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.