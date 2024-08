Meteo Roma, previsioni da Venerdì 09 a Domenica 11 Agosto

Venerdì, 09 Agosto 2024

Il tempo a Roma per Venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con punte massime intorno ai 37 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, partendo dal 85% a mezzanotte per arrivare al 68% verso sera. I venti soffieranno da est e sud-est al mattino, per poi virare a ovest nel pomeriggio, con intensità variabili tra i 4 e i 18 km/h.

Sabato, 10 Agosto 2024

Anche Sabato il cielo sopra la città di Roma sarà prevalentemente sereno, con temperature leggermente più miti rispetto alla giornata precedente, oscillanti tra i 27 e i 38 gradi. L’umidità si manterrà su valori contenuti, mentre i venti soffieranno da diverse direzioni, con predominanza da ovest-sud-ovest. La velocità media dei venti si manterrà tra i 2 e i 19 km/h, senza rappresentare un fattore di rilievo per le condizioni meteo della giornata.

Domenica, 11 Agosto 2024

La domenica proseguirà con condizioni di tempo stabile e cielo sereno su Roma. Le temperature massime raggiungeranno i 39 gradi, con un lieve aumento dell’umidità relativa, che comunque si manterrà su valori non eccessivi. I venti, provenienti da diverse direzioni, si manterranno moderati, con velocità tra 4 e 21 km/h. Nel primo pomeriggio è prevista l’arrivo di nubi che potrebbero coprire il cielo in modo parziale, senza tuttavia precludere un prolungato periodo di bel tempo.